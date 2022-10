L'allenatore del Manchester United Ten Hag ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida contro il Chelsea, dove ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo.'Conto su Cristiano Ronaldo, quindi in questo momento non cerchiamo un attaccante per gennaio. Ronaldo resterà per il resto della stagione e se voglio che rimanga? Sì, entrambe'.