Anche a Inter TV Antonio Conte ha dribblato le domande sul suo futuro, non presentandosi dopo la sconfitta per 3-2 contro la Juventus. Queste le dichiarazioni del suo vice Cristian Stellini:



"Per noi era importante venire a fare il massimo qua a Torino e ci siamo riusciti: meritavamo qualcosa in più! Ma questa partita non deve cambiare il nostro umore: dobbiamo continuare a goderci il momento, col nostro orgoglio e la gioia per il grande traguardo raggiunto. Maturità? Ci lavoriamo costantemente. Solo esperienze, gare del genere si riesce a crescere e a sopperire a eventuali difficoltà. Non siamo partiti benissimo, ma poi ci siamo ripresi, pareggiando anche la gara. Restano l'orgoglio e la consapevolezza di essere diventati una squadra forte. Nelle quattro sfide di quest'anno con la Juventus, che resta peraltro un riferimento avendo vinto per nove anni consecutivi, ce la siamo giocati alla pari. Il risultato a volte non è stato veritiero, ma abbiamo la consapevolezza di essere diventati grandi. Vogliamo continuare così, a crescere, in vista per il prossimo anno e per la Champions League".