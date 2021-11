Marioè intervenuto ancora su Giorgioe sul tema. Ai microfoni di calciomercato.com ha detto: "Voglio bene a Chiellini perché è della mia terra e il suo modo di giocare è sempre stato popolare e colto. E rispetto le tante cose che ha detto a favore della Superlega come sue opinioni personali. Ma non sono d’accordo. Non lo sono sul momento dell’intervista perché quando nei giorni scorsi è uscita, Chiellini era a Coverciano come capitano della nazionale. Perché come vecchio grande giocatore deve pensare ai propri interessi, ma anche a tutti quelli che non sono bravi come lui, ma hanno gli stessi diritti. In particolare Chiellini dice che i giocatori vivono per giocare quelle grandi partite. Ci credo, ma per giocare quelle partite devono qualificarsi.Quale tipo di selezione prevede la sua Superlega? Quella presentata quasi un anno fa parlava di 14 club fissi più altri quattro invitati da loro, nessuna retrocessione e nessuna promozione. E’ questo che piace a Chiellini? E si divertirebbe la Juve se fosse intorno al sesto settimo posto ogni anno magari rischiando qualche volta di scendere in zona retrocessione? Infine una domanda decisiva: quanti debiti si possono avere per essere competitivi? Che differenza deve esserci tra chi paga la squadra con debiti e chi la paga con i propri soldi? Mi risponderà mai Chiellini?".