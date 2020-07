Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro l'Udinese: "Rientro in campo triste? Lo so, però abbiamo fatto un buon primo tempo, ordinato e con pazienza, nel momento di stanca della partita abbiamo preso il gol del pari e reagito di rabbia, di pancia più che di testa, perché per volerla vincere abbiamo perso ordine in campo. In questo momento della stagione la qualità principale che deve avere la squadra, per via della stanchezza fisica e mentale da parte di tutti, squadre lunghe e tutto il resto, la qualità primaria è l'ordine. Noi abbiamo perso ordine e la partita al 93esimo.



SAMP - Con quale spirito? Normale. E' un momento della stagione in cui certe situazioni bisogna accettarle, succede un po' a tutti, le squadre danno la sensazione di essere stanche fisicamente e mentalmente. Situazione anomala, mai vissuta da calciatori e staff tecnici in passato, e quindi vengono fuori risultati anomali. Bisogna stare attenti. Fare punti in questo momento è estremamente difficile per noi e per tutti. Bisogna rimanere con la testa lucida e fare partite ordinate, anche se purtroppo in questo momento partite di grande spettacolo nel verranno fuori poche.



PJANIC OUT - Una scelta già fatta spesso nella stagione, quando affrontiamo squadre più fisiche andiamo a fare scelte diverse".