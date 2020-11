“Cristiano is back”. Così Ronaldo si annuncia nel post-partita di Spezia-Juventus dopo il lungo periodo passato lontano dai campi a causa del Covid-19. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento, finalmente sono tornato a giocare a calcio che è la cosa che mi piace di più. Durante i 18 giorni fermo non avevo sintomi, ero asintomatico e sono tornato come sempre. Campionato? Spero che sia il cambio giusto per una stagione importante, il campionato è equilibrato, ci sono molte squadre forti”



SULLA POLEMICA DEL TAMPONE – “Cristiano is back, è la cosa più importante”.