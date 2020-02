Ancora Mino Raiola. L'agente italo-olandese ha parlato del futuro del centrocampista a Tuttosport spiegando: "Non ha mai perso il sorriso. Poi, è chiaro che un grande giocatore se sta in una squadra come il Manchester United che non lotta per la Champions e non lotta per il titolo...Beh, non posso certo dire che sia felice perché uno non va allo United per non lottare per un titolo: sarebbe una cazz... non ammettere che Paul vuole stare ad alti livelli. Pogba cercherà innanzitutto di dare il meglio e poi vedremo alla fine della stagione se uno deve rimanere o no".



JUVE - "Con Nedved e con la Juve parliamo di tante cose: di Pogba e di altri giocatori come è giusto che sia con un grande club. Bisogna rappresentare, informare, vedere, mettere giù delle ipotesi, sognare... Per Paul oltre che la Juventus ci sono anche altre squadre, ma adesso lui è con il Manchester United. Quello che posso dire è che come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Nel calciomercato non c’è nulla di impossibile: lo hanno già dimostrato la Juve, il Psg, il Real Madrid. La realizzazione di cose impossibili fa parte del calciomercato".