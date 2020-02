"Pogba non è mio". "Raiola può dire ciò che vuole".Il motivo dell'ultima disputa è legato alle recenti uscite del super agente : si è parlato di Italia, di Juve, del francese lontano da Manchester. E sono state parole che hanno fatto breccia nel nervosismo in casa United. Specialmente in quello del tecnico, che ha risposto così. "Non ho detto che è mio, ma non vedo come non potessi rispondere a una domanda - le parole del procuratore a TalkSports, tradotte da IlBianconero.com -. La questione era: 'Gli piace l'Italia?', cos'ha a che fare con l'essere un giocatore dello United? E se sei dello United, sei di proprietà del club? Io ho risposto come Mino Raiola, non posso nemmeno fare questo? Non posso parlare di nulla? Non posso parlare dei miei giocatori perché sono dello United, della Juve, del Barcellona o qualsiasi club nel mondo? Ole ha detto che è di proprietà del Manchester come se nessun altro potesse avere un'opinione sul giocatore, l'ho presa come un'offesa. Io non stavo parlando di Pogba in relazione all'Italia, un giornalista italiano mi ha chiesto se a Pogba piace l'Italia. Ecco tutto. Paul è un dipendente dello United, non è di proprietà dello United. Ed essere dipendenti non significa che non possa avere un'opinione o non dire qualcosa che si vuole dire"."Non ho mai parlato di Ole sui giornali o alla stampa, ma lui parla sempre di me. Che sia su Haaland, gli infortuni di Pogba, la sua operazione. Parla sempre di me. Ho il diritto di avere un'opinione, ho il diritto di rappresentare i miei giocatori nel modo in cui voglio e se non gli piace è un suo problema. L'unica cosa che m'interessa sono i miei giocatori, se sono felici di come riesca a rappresentarli"."I tifosi dello United dovrebbero rileggere l'intera intervista. E' legato allo United fino ai prossimi Europei. L'unica cosa importante è tornare quanto prima ad aiutare la squadra, fare un buon finale di stagione per il Manchester. Questo è quello che ho detto in Italia, questo è quello che sto dicendo ora. Non sto provando a mettere in imbarazzo il club e non vedo come possa averli offesi. Non ho offeso il Manchester United, i loro proprietari o i loro tifosi in qualsiasi modo. Il resto sono cazzate".