"L’internazionale farà Milan-Juve, l’altro il Var in B". Inizia così il Corriere dello Sport, che dedica una sua pagina al prossimo arbitro del big match rossonero (contro i bianconeri) e a quello appena passato, responsabile di un errore decisivo contro lo Spezia, titolando: "Orsato-Serra, la strana storia: stesso errore, non il voto". Come? Così:



"Orsato - si legge - dirigerà il big match della 4ª giornata di ritorno, Milan-Juve, domenica sera (il papabile poteva essere un suo collega, non disponibile). Serra, invece, che resterà fermo almeno fino a metà febbraio, per volontà del designatore Rocchi è stato designato al VAR di Brescia-Ternana, domani pomeriggio alle 14 (e si dividerà fra monitor e quarto uomo per tutto il tempo della sospensione)". E la domanda che si pone il quotidiano è: perché? "Entrambi hanno commesso lo stesso tipo di errore “meccanico” (fischiare senza concedere un vantaggio prima di un gol), Orsato in Juve-Roma a ottobre e Serra in Milan-Spezia lunedì scorso. Ma i punti di contatto finiscono qui, tutto il resto è maldestramente divergente". Andrea Gervasoni, ex arbitro ora vice del designatore Rocchi, li ha visti e giudicati nelle due partite, ma con voti totalmente differenti. Come si legge: "Una disparità di trattamento che lascia perplessi, al netto di partite differenti (Serra aveva già una OFR sulle spalle). Con una aggravante. Ricordate cosa disse Orsato nel sottopassaggio a Cristante che aveva chiesto spiegazioni sul perché l’arbitro non avesse concesso il vantaggio, convalidando la rete di Abraham, mentre invece aveva concesso il penalty? «Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Poi... dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?». Un chiarimento che fa a cazzotti con il regolamento, la possibilità (possibilità) che un direttore di gara ha ad assegnare il vantaggio non ha limitazioni di specie". Mentre Serra ha chiesto scusa e l'AIA anche.



E i voti? Ad Orsato andò un voto "decisamente alto - nonostante rigore, mancato vantaggio sul gol e spiegazione anti-regolamento, si avvicinò molto al massimo - mentre Serra, sempre con Gervasoni OT (Organo Tecnico, con tanto di rimprovero veemente a fine partita) siamo sicuri abbia preso poco, molto poco, non è difficile immaginare un votaccio tendente al minimo".