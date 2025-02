Ancora polemiche contro gli arbitri: si valuta il Var a chiamata

Getty Images

Stando a La Gazzetta dello Sport, il neo rieletto presidente della FIGCsi è detto disponibile ad aprire le porte al, una novità allo studio dell'IFAB (l'organo internazionale che si occupa del regolamento del calcio). L'idea, per evitare di spezzettare troppo il gioco, sarebbe quella di limitarla a poche casistiche fondamentali: goal, rigori, espulsioni dirette, scambi di identità.Del tema si è tornato a parlare in queste ore dopo gli episodi discussi durante il fine settimana, tra cui il presunto fallo di mano di Federico Gatti ine il mancato rosso a Liberato Cacace in Empoli-Milan, così come l'espulsione di Fiakyo Tomori sempre in quest'ultima partita. A questo proposito, con tutta probabilità l'arbitroverrà fermato per un turno, al pari di Ermanno Feliciani.