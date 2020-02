Non si placano le polemiche su Juve-Fiorentina. Non solo Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che non perde occasione per ribadire quanto la sua squadra sia stata saccheggiata. A rincarare la dose ci pensa anche il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma, noto tifoso del Napoli che, ospite della trasmissione di Italia 1 Tiki Taka, ha così parlato degli episodi avvenuti in Juve-Fiorentina: “Noi vogliamo sapere perché un certo tipo di rigore viene concesso solo se c'è di mezzo la Juventus!”.



Una frase forte, a cui ha prontamente risposto Massimo Zampini: “Juve-Fiorentina è una partita finita 3-0, con il 2-0 fatto all’80’. Commisso ti dice, vantandosene, di non aver parlato dopo la partita col Napoli con un rigore clamoroso, poi con Inter e Genoa e cosa fa? Parla dopo un 3-0 contro la Juve. Ora sono 36 ore che non si parla d’altro, con titoloni e scandalo. C’è una polemica su Nedved, perché la Juve si permette di far rispondere Nedved e qualcuno gli dà dell’arrogante, con Nedved che risponde dicendo ‘Noi crediamo di vincere meritatamente’. Chi è l’arrogante? In Italia lo è quello che dice 'non cerchiamo alibi’, non quello che dice ‘sono disgustato’".



Nella gallery de Ilbianconero.com alcune reazioni social alle polemiche su Juve-Fiorentina!