Paulsu Internet... sotto copertura. Protagonista di un video a cura di GQ - a cui ha rilasciato una lunga intervista uscita questa mattina ( QUI QUI gli articoli) - il centrocampista dellaha risposto alle domande di alcuni utenti social su vari argomenti, anche legati alle sue passioni extra calcistiche. Eccone alcuni estratti.- "Dico una cosa bella, mi ispiro a mia mamma. Ho iniziato con lei, ho fatto lo stilista di mia mamma prima...".- "La verità è che quando giochiamo non vediamo mai il numero, quindi... So che grandi giocatori hanno indossato questo numero e voglio rendergli onore, facendo bene con questa maglia. Ma è più importante la maglia, non il numero".- "Sono una persona positiva, felice, sono sano, faccio la cosa più bella del mondo, giocare a calcio, quindi perché non dovrei essere entusiasta? Devo essere felice, anche con voi così tifosi, ancora di più!".- "Juan è una persona come me, positiva, gli piace ballare, balliamo sempre insieme: è una persona molto brava, dal primo giorno ho avuto una connessione con lui e siamo quasi uguali".- "L'ho trovato cambiato, ancora più grande e più bello. Ci sono giocatori più giovani, è vero che quando ero qui prima c'erano altri giocatori, io ero uno dei più giovani e adesso sono uno dei più vecchi. Questo è cambiato però l'atmosfera è sempre la stessa".- "Mi piace "la Pioche", mi piace anche "il Polpo", fa ridere qui in Italia".- "Spero di vincere prima lo scudetto, poi tutte le altre cose. Però prima lo scudetto".- "Devo essere onesto: ci sono campi diversi e un tempo diverso. Il tempo di gioco è anche diverso, ma anche il clima".- "Sì è stato importante per me, mi piace tantissimo, anche quando ero al Manchester ho sempre sentito l'amore dei tifosi juventini".- "Non guardo tanto, non mi tocca. Prendo i commenti positivi che fanno sempre piacere, di quelli negativi non ho bisogno nella mia vita. Quindi non mi fanno niente e li ringrazio".