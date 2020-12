Al termine della conferenza stampa pre Barcellona,ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Non è una partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi ma è importante per la nostra crescita, mi interessa soprattutto la prestazione. Abbiamo bisogno di fare una bella partita a Barcellona per acquisire più sicurezza"."Ronaldo e Messi sono due extraterrestri che negli ultimi anni si sono divisi il palcoscenico e Palloni d'Oro. A entrambi si possono fare solo grandi applausi.. C'è una gran voglia di rivederlo in campo, speriamo ci faccia vincere col Barcellona"."Buffon? Ha recuperato dall'infortunio e si è allenato bene, potrebbe partire titolare perché si merita di giocare una partita del genere. Vediamo come starà domani mattina.. Abbiamo cinque difensori per quattro posti e qualcuno dovrà per forza riposare, vedremo domani chi starà meglio. Il Camp Nou è sempre uno stadio difficile nel quale giocare, il Barça è bravo a far girare il pallone e coprire il campo. Noi dovremo essere bravi a difendere e sfruttare le occasioni da gol, perché ne avremo. Il ko dell'andata? Le sconfitte servono sempre per migliorare".