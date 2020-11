Dopo la conferenza stampa, anche le parole rilasciate a Sky Sport da Andrea Pirlo alla vigilia della partita di domani sera in Champions League contro il Ferencvaros: "Sì sono rimasti 4 difensori, uscito Demiral per fortuna torna Alex Sandro, giocherà Danilo centrale e Alex a sinistra. Se possono giocare sia Chiesa che Kulusevski contemporaneamente sulle fasce opposte? Certo, nessun problema, se non è successo è per infortuni o rotazioni. Federico viene da un periodo di infortuni, l'altra sera è riuscito a riassaporare un po' il campo, domani vediamo come starà. Ramsey? Si è allenato sia ieri che oggi con la squadra, è disponibile. Non dall'inizio, ma intanto è importante già averlo così. Dybala? Sta crescendo di condizione, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e può farlo già da domani. Il Ferencvaros? Sarà importante non guardare la vittoria dell'andata e pensare a fare la prestazione che dobbiamo. In Ungheria era una partita, domani sarà tutt'altra. Vogliamo chiudere già i discorsi qualificazione già domani sera: massima determinazione perché è uno dei primi obiettivi. Classifica corta in Serie A? Ce l'aspettavamo, tra Covid e tante partite e infortuni, c'è tanto equilibrio e non una squadra che può ammazzare il campionato. Ce la giocheremo fino alla fine".