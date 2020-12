Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla viglia del match di Champions League contro la Dynamo Kiev, partendo dall’assegnazione dell’arbitro: “È un passo in avanti, è un arbitro bravo che ho visto nelle finali che ha diretto. Siamo contenti che non ci siano queste differenze tra uomo e donna, domani abbiamo la possibilità di sperimentare”.



CHIELLNI – “Chiellini non è recuperato, ha avuto un risentimento nel finale di allenamento all’altra coscia, domani lo valuteremo. Demiral è tornato con il gruppo, Alex Sandro anche. Faremo delle rotazioni, facendo riposare magari Cuadrado o Danilo, che sono quelli che hanno giocato di più. Anche tutti e due”.



DYBALA – “Domani Dybala partirà dalla panchina, Morata è squalificato quindi non andiamo a rischiare di perdere un altro giocatore. Ci sarà Morate, mentre Dybala lo teniamo per il derby”.



KULUSEVSKI – “Vediamo se sarà titolare, dipenderà anche da chi giocherà in difesa. È un giocatore importante, ha bisogno di crescere, il percorso che sta facendo è quello giusto, lo abbiamo già visto con gli altri giocatori giovani negli anni passati alla Juve. Ha solo bisogno di trovare la giusta continuità”.



DYNAMO KIEV – “È una partita importante per la nostra crescita. Dopo il pareggio contro il Benevento abbiamo la necessità di fare una buona partita per migliorare quello che abbiamo in testa, è necessario intraprendere un percorso di continuità, quello che non stiamo avendo in questo momento”.



CRITICHE – “Ci sono abituato, fa piacere perché vuol dire che a qualcuno do fastidio. Sono abituato a questo da tanti anni”.