Dopo il pareggio all’ultimo respiro contro laha parlato ai microfoni di Sky Sport ( qui le altre parole): “I demeriti sono nostri perché andava gestita meglio l’ultima palla, se vogliamo vincere le partite e i campionati, i dettagli sono fondamentali, perché avevamo giocato una bella partita, la Lazio non ci aveva mai tirato in porta. È brutto poter andare a casa con un solo punto– “Era una tappa importante, abbiamo fatto un buon match ma dovevamo portarla a casa, i giocatori avevano fatto una buona partita. Deve essere un campanello d’allarme se si vogliono vincere le partite, i dettagli vanno curati e bisogna cercare la vittoria fino all’ultimo minuto”– “Chiesa non era disponibile, Ramsey non era disponibile, in quel ruolo ci rimaneva Frabotta, poteva fare bene quel ruolo e ha fatto una grande partita contro una grande squadra. Bisogna fare i complimenti al ragazzo”.“È normale quando loro cercano di portare a casa un pareggio, è normale che ci si abbassi, ma fino a quel momento non c’erano stati tiri importa e nessuna avvisaglia di questo tipo. Abbiamo tenuto bene il campo, non siamo stati capaci di gestire una palla persa negli ultimi secondi”.– “Ronaldo ha preso una distorsione più un colpo durante la partita, Morata aveva i crampi e ha chiesto il cambio”.