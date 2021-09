Alcune dichiarazioni di Stefano Pioli a Milan Tv dopo il pareggio dell'Allianz Stadium per 1-1 contro la Juventus: ​"Siamo una grande squadra e la prestazione di oggi ci deve dare fiducia. Abbiamo regalato un gol agli avversari su una situazione assolutamente da rivedere. È stato un errore grave. Attraverso il gioco e l'intensità però abbiamo recuperato la partita e questo è importante""Poi ci chiediamo perché quando affrontiamo certi avversari, soffriamo. 48 minuti di gioco effettivo sono troppo pochi. Troppe chiacchiere in campo, troppi minuti persi a terra. Dobbiamo migliorare anche nelle proteste. Lo dico per noi ma anche per lo spettacolo per i tifosi"