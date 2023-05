Paolo, fratello di Silvio e presidente onorario del Monza, ha parlato a Radio Radio. Non solo il futuro di Palladino, ma anche un commento sui vari club italiani: "Noi abbiamo sempre avuto rispetto per le bandiere. Quando si parlava di Maradona al Milan, mio fratello diceva sempre che lui era una bandiera come Totti alla Roma. Io vengo dai tempi di Prisco, in cui diceva che si augurava la B per il Milan, ma come serie e non come Berlusconi. Il legame tra milanisti e interisti è molto bello, è di sfottò ma nell’amicizia e la stima che ci lega.