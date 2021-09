Pavel Nedved ha parlato anche ad Amazon Prime nel prepartita di Juventus-Chelsea, seconda giornata di Champions League: "Dispiace tanto che non ci sia il 100% di pubblico, un vero peccato e speriamo presto di poter ritrovare lo stadio pieno. Sarà fantastico anche per i giocatori.I ragazzi devono metterci qualità e impegno, sarà una serata delicata ma io sono troppo fiducioso, si parla troppo male della Juve."E poi Nedved ha in un certo senso smentito il mantra associato alla Juve del dover vincere a tutti i costi: "La Juve parte sempre con la volontà ferrea di vincere, ma non è un'ossessione. Se arrivi in finale e fai il meglio che puoi, anche se arrivi secondo può andar bene!".