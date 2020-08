Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Juventus Tv a pochi minuti dalla sfida di Champions tra i bianconeri e il Lione: "Sarà una gara molto difficile, perchè è contro un'avversario abituato a giocare a questi livelli, che arriva agli ottavi di Champions. Noi il primo tempo siamo in svantaggio per 1-0, quindi è importante stare molto attenti in difesa, non si può sbagliare dietro e dobbiamo cercare il gol. Una gara di assoluta difficoltà"



SUL LIONE - "Mi aspetto che ripartano in contropiede. Abbiamo seguito l'ultima partita contro il PSG, sono solidi non prendono tiri in porta, difensivamente sono bravi, e avanti hanno giocatori che danno fastidio. È una gara da Champions League"



SUI PENSIERI PRE-GARA - "Passano tante cose per la testa, non c'è il grande pubblico e questa è una difficoltà per i grandissimi campioni che abbiamo in squadra. Ci sono le motivazioni, arrivare in Portogallo vuol dire arrivare tra le ultime 8, ci vogliamo provare e penso che in settimana abbiamo lavorato molto bene".