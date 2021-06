Una bella intervista doppia con Koke sui canali di Adidas Spagna. Ecco l'Alvaro Morata che in pochi conoscono.



LA CONVOCAZIONE - "Stavo andando all'aeroporto, perché mia moglie non aveva i documenti per andare in Grecia. Ero all'aeroporto per andare in Grecia. Ci speravo, non lo sapevo. E' stata un'emozione incredibile. Essere qui è bellissimo, la Spagna ha un livello altissimo".



SCARPE - "Le mie sono molto leggere, molto comode e soprattutto ciò che mi piace è che non ha i lacci. Quando prendi la palla all'interno, non lo sento. Grazie a Dio mi hanno mandato le ultime prima degli Europei... Grazie Adidas! Io le colleziono, ne ho tantissime. Quando faccio tanti viaggi, porto sempre un paio specifico. Routine che mi aiuta a stare concentrato".



IL PIU' PUNTUALE? - "Koke? No, non mentite! Non sono d'accordo! Succedeva all'Atletico perché ha le chiavi del campo... siamo spesso i primi".



AEREO - "Ho paura degli aerei, non riesco a dormire in aereo...".



VIDEOGIOCHI - "Sì, gioco molto più io. Giochiamo tutti molto a Call of Duty. Mi mette troppa pressione Koke, mi dice cosa da fare (ride, ndr). Giochiamo anche a Fortnite, anche con Sarabia ma lo facciamo sempre per divertirci. Qualche volta abbiamo discusso per Call of Duty!".



WHATSAPP - "Uso tanto FaceTime, tantissimo in tutto il giorno. Poco Whatsap. Il telefono? Dipende da quanto lo uso, ma sempre per parlare".



IL PIU' VELOCE - "Io molto più di Koke". E Koke lo prende in giro: "Lui è un po' timido...".



LA SFIDA - "Sono disposto a pagare pegno se segno ai quarti! Se lo faccio mi posso rasare anche la testa...".