Intervenuto questa sera a Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato il contatto tra Zakaria e Bastoni in Juventus-Inter:



"Da opinionista avrei dato il rigore a Zakaria, da Var no. Manca un’immagine che dà la certezza. Da quello che è filtrato dall’ambiente Aia, il rigore non è stato dato perché non c’era certezza. Se il rigore fosse stato dato, il Var non sarebbe potuto intervenire per annullarlo. Deve esserci un’immagine precisa che certifichi il chiaro ed evidente errore. Da opinionista un rigore che avrei assegnato, ma al posto di Mazzoleni avrei agito allo stesso modo".