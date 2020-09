Il ds del Psg Leonardo a Canal+ ha dichiarato: "Neymar e Mbappé? Vogliamo continuare con loro, questo è chiaro. Tutti sanno come va. Con loro abbiamo già parlato. Dobbiamo trovare il momento giusto e il modo giusto per farlo. È un'opportunità avere due giocatori così nella stessa squadra. Abbiamo due dei migliori giocatori al mondo dopo Messi e Ronaldo al PSG, è una cosa enorme. Mbappé? La riflessione è che qualcosa di importante sta arrivando per lui. Ci sono state tante cose belle per lui qui. Il matrimonio è perfetto".



Poi ammette: "Messi? Quando abbiamo saputo che voleva lasciare Barcellona ci abbiamo pensato. Ci siamo chiesti se poteva essere un affare possibile. Questi giocatori sono completamente fuori dall’ordinario".