Ancora le palle inattive: su cosa ha lavorato la Juventus oggi

La Juventus continua la preparazione in vista della sfida contro la Lazio, in programma sabato 10 maggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Come riportato da juventus.com, i bianconeri si sono ritrovati nella mattinata di oggi, 8 maggio 2025, al Training Center della Continassa per una nuova sessione di allenamento.Il gruppo ha svolto prima una fase di lavoro atletico, mirata a mantenere alta la condizione fisica in vista del finale di stagione, e successivamente ha concentrato l’attenzione sulle palle inattive, elemento spesso decisivo nei match di alto livello. Si tratta di dettagli fondamentali, soprattutto contro un’avversaria come la Lazio, che fa della compattezza e della pericolosità sui calci da fermo uno dei suoi punti di forza.

Domani, venerdì 9 maggio, è prevista la classica rifinitura mattutina che precederà la partenza per Roma. Nel pomeriggio, dopo l’allenamento, si terrà la conferenza stampa di Mister Igor Tudor, che fornirà gli ultimi aggiornamenti sulla condizione della squadra e sugli eventuali ballottaggi in vista della sfida.La Juventus vuole presentarsi all’Olimpico al massimo della concentrazione e con l’obiettivo di portare a casa un risultato prezioso nella corsa alla qualificazione Champions.