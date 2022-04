"Il progetto Superlega continua ad andare avanti". A parlare è - ancora - il presidente del Barcellona Joan Laporta, che ai microfoni di RTVE è tornato a dire la sua sull'iniziativa che vede coinvolti anche Juventus e Real Madrid. "Lo stiamo promuovendo insieme a Florentino Pérez, con cui parlo spesso" ha proseguito. "È un modo per salvare il calcio europeo. È chiaro che dobbiamo inserirlo nel quadro del calcio europeo e senza appesantirci con i campionati nazionali, ma è fondamentale per noi".



Laporta ha poi parlato di Dembélé, accostato in chiave mercato anche alla Juve: "Lui sa che lo amiamo. Xavi è riuscito a trovare il punto e il giocatore ha iniziato a funzionare. Siamo orgogliosi di lui. Ousmane si sente abbracciato e apprezzato. Dembélé va in scadenza di contratto, ma so che si trova a suo agio al Barça. Inoltre, l'arrivo di Aubameyang lo ha reso felice. Non avremo problemi a parlare con il suo agente". E su Messi: "Se un giorno mi chiamasse e mi dicesse che vuole tornare al Barcellona? Gli risponderei: «Parliamone Leo!», ne sarei più che felice".