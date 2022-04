“Lapo non conta niente” Da ieri alcuni giornalisti&friends(?) (pochi) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po’ nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla .



Ancora, ancora con un messaggio sui social che, da una parte lascia spiazzati e dall'altra infiamma il popolo bianconero, soprattutto la parte che lo vorrebbe vedere ricoprire ruoli di responsabilità nella. Questo il suo messaggio:"“Lapo non conta niente” Da ieri alcuni giornalisti&friends(?) (pochi) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po’ nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla. Buona Pasqua e forza Juve. Ps: gli uomini passano la Juve resta".