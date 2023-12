Le parole del presidente del Senato Ignazio, non nuovo a certe uscite, ad un evento pubblico del giornale Il Riformista:“La Juve ieri sera ha vinto con un gol ‘rubacchiato’, ma a livello di gioco intendo, quindi non mi posso permettere di desiderare che l’Inter non vinca, ma vorrei che la lotta scudetto fino all’ultima giornata fosse tra Napoli e Inter”.