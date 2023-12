“Purtroppo la Juve al 94’ ha fatto quel gol un po’ rubacchiato”. Con queste parole, ormai note, di Ignazio, si apre il servizio di questa sera del Tg1. Servizio che interseca calcio e politica, sviluppando il tema dei club di tifosi interni al parlamento, da quello dell'Inter presieduto proprio da, quello juventino con l'avvocato, quello del Milan con, la Roma rappresentata da Gasparri e poi, per ultimo, Enrico Borghi a rappresentare il Toro Club Parlamento. Di seguito le dichiarazioni:- “Ma io ho tutti i nipoti juventini, come faccio a odiare gli juventini. Vorrei che lo capissero i gobbi, come li chiamiamo noi”.– “Il mio amico Ignazio La Russa ha dichiarato che avrebbe voluto fare il Ministro dello Sport per affossare la Juve, io ho risposto che anche io avrei voluto fare il Ministro dello Sport. Ma non per affossare l’Inter, ma per gioire degli eventuali successi dell’Inter”- “La Juve ruba da 50 anni, potremmo istituire una commissione d’inchiesta. D’accordo con La Russa? Sulla fede calcistica sono d’accordo con chi è antijuventino’.