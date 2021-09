L'agente di Daniele, Davide, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 della possibilità che il suo assistito passasse al: "La Juve è reduce da due gare negative, penso ci sarà spirito di rivalsa nei bianconeri. Le nazionali certamente toglieranno qualcosa a loro così come al Napoli quindi sul piano dello spettacolo qualcosa inciderà. Il Napoli ha vinto le prime due gare con carattere, vincere a Genova non è semplice. Contro il Venezia sul piano tecnico non ci sarebbe dovuta essere gara, ma la squadra di Spalletti ha saputo reagire all'inferiorità numerica avuta per quasi tutto il match. Ospina? Parliamo di calciatori professionisti che si allenano praticamente sempre. Per questo dico che per me non risentirà del rientro lampo dalla Colombia. Sarebbe stato diverso se per esempio fosse stato fuori per un infortunio. Non c'è stata una vera e propria trattativa per Daniele del Napoli, se c'è stato un apprezzamento non lo so. Non ci sono state trattative perché il Napoli ha confermato Manolas e dall'altra parte la Juve non ha mai messo sul mercato Rugani"