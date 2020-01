La Juventus sta avanzando, neanche troppo a passo felino, verso Emerson Palmieri. Il laterlare sinistro del Chelsea rappresenterebbe senz'altro una toppa alla lacuna più importante nella rosa della Juve, ovvero l'alternativa che manca ad Alex Sandro.- dopo l'estate infuocata - si è rinnovato già a gennaio. Risponde al nome di Dejan ed al cognome di Kulusevski, ma potrebbe non essere l'ultimo degli sgarri che i due si tireranno da qui al prossimo giugno., da tempo obiettivo di mezza Europa e della Juventus in particolare. Conte, dal canto suo, sta chiamando anche Vidal a raccolta e si è parlato di come i bianconeri abbiano provato ad inserirsi per rallentare questo eventuale passaggio., l'ennesimo sull'asse Torino-Milano. Infatti, l'Inter segue da vicino Marcos Alonso, che lo stesso Conte ha portato in Blues e che vorrebbe per cesellare la fascia sinistra. La stessa di Emerson, la stessa che il Chelsea, con il mercato bloccato, non potrebbe più coprire.O uno o l'altro quindi, per questo la sfida si rinnova, anche dinnanzi a diversi obiettivi., speculando sul mercato in un momento - com'è gennaio - così delicato. Juventus e Inter, però, si rincorrono e si inseguono in ogni circostanza, di classifica e di trasferimenti.