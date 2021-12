Come è stato possibile darne uno dei due a qualcun altro? E come hanno fatto gli altri ad accettarlo. Se squalifichi quello che ha vinto e dai a me la sua medaglia, io non la voglio. Anzi, mi offendi se me la dai.A parlare è Zlatan, che nel suo nuovo libro dal titolo "Adrenalina", ha commentato così Calciopoli e lo scudetto vinto dalla Juve ma poi assegnato all'Inter a tavolino. Nelle anticipazioni de La Stampa, prosegue: “Spesso mi chiedono: “Ma alla Juve non ti sei accorto che gli arbitri erano diventati improvvisamente più buoni?”.Noi abbiamo vinto quei due scudetti perché noi eravamo la migliore squadra d’Italia e poi ce li hanno tolti".