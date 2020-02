Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato di Leo Messi e del suo futuro: "Sono un fan del Barcellona, amo Barcellona e rimarrà lì. Deve farlo per chiudere la sua carriera in quella squadra incredibile, questo è il mio desiderio". A Sky Sports ha aggiunto: “Non mi sono mai sentito meglio, anche quando ho vinto i sei titoli consecutivi e il Triplete con il Barça. Ho vinto perché avevo giocatori straordinari, ma ci sono allenatori fantastici che questi giocatori non li hanno e non allenano nei grandi club. Sono un buon allenatore, ma non il migliore. Dammi una squadra diversa dal Manchester City e non vincerò".