Ancora un'indiscrezione sue Ambra. E stavolta arriva dal settimanale "Oggi". Pare infatti che una bionda quarantenne - nome segreto - sia stata avvistata a casa dell'allenatore della Juventus lo scorso 22 ottobre, dopo il rientro a casa del tecnico in seguito a una cena con la dirigenza bianconera. L'intercettazione, secondo Oggi, è arrivata alle 23.30: la donna, a bordo di un'auto sportiva, avrebbe parcheggiato a 50 metri dal condominio in pieno centro, dove Max abita. Successivamente sarebbe salita nell'abitazione, rimanendo per circa mezzora.