Il messaggio social di Cristiana GIrelli:" Quando sei felice non vorresti essere in nessun altro posto, perché quando sei felice senti che tutto è al proprio posto.Sono estremamente orgogliosa di poter lottare ancora per questa maglia, perché la voglia di migliorare e la fame di conquistare traguardi è ancora più forte di quando, nel 2018, emozionata indossavo per la prima volta questi colori.Grazie al direttore Braghin e alla società Juventus per rendere ogni anno la mia passione più viva che mai.Forza Juventus, sempre".