Gennaro Gattuso, dopo le parole a Sky, ha commentato la situazione Juve-Napoli anche in conferenza stampa: "Sono stato zitto per il covid, non i social, sono all'antica, ma posso dire che siamo arrabbiati. Noi dovevamo affrontare una squadra nuova, modulo nuovo, tecnico nuovo, fino alle 7 meno 10 abbiamo fatto di tutto per partire, c'era consapevolezza anche di fare bene con le assenze che abbiamo, siamo i primi ad essere arrabbiati".