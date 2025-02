Ancora Fabregas a DAZN: 'Rigore? Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo'

Getty Images

Cesc, a DAZN, parla così dopo Como-Juventus."Abbiamo fatto 60 minuti molto bene, molto superiori a loro. Ovviamente sono una grandissima squadra, con una panchina forte. Hanno iniziato a dominare un po'. Siamo migliorati tanto nell'atteggiamento nell'abbassarsi e gestire diversamente, con aggressività, spingendo e meritando la vittoria"."E' vero che adesso sono un po' senza spiegazioni. A volte succede che non ci siano. Kolo Muani tira due volte e fa due gol. Un rigore, ovviamente. Il primo gol però è un golazo, no? Che possiamo dire? Abbiamo calciato 16 volte, 8 in porta. Un gol, un palo, tolto uno dalla linea. Manca un pezzettino. A volte è difficile sapere come gestire le situazioni. Si fanno tante cose bene, si lotta fino alla fine, Atalanta, Lazio, oggi con la Juve, avevano 8-9 giocatori da 60 milioni. Società incredibile. Mi rendo conto che alcune le stiamo facendo bene, trovando positività quando salutiamo la nostra gente. Non è facile, ma continuiamo così. La prima parte di Bologna non mi era piaciuta, ma la squadra è giovane, tanti nuovi, la prestazione di oggi dà fiducia. Vedo le cose che la squadra fa, anche in settimana, come va in campo, che danno tutto. Però è vero che manca quel pezzettino, con un rigore a favore e non te lo fischia e non ti aiuta tanto…".

"Quel tocco… lui si porta la palla davanti e può fare gol, quel tocchettino fa sì che lui perda il vantaggio. E' un rigore chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Per l'arbitro è molto difficile vedere, ma il VAR… no, questo non lo posso accettare. Non parlo a nome mio, è la prima volta che parlo dell'arbitro, anzi del VAR. Sappiamo che ora siamo in Serie A, siamo 80mila persone a Como, non siamo grandi, ma abbiamo cuore, lottiamo per avere equità e non la sento ultimamente".