Un... doppio errore. L'arbitraggio di Marcoin Juve-Bologna non è piaciuto ai vertici dell'Aia, che prenderanno provvedimenti e cercheranno di capirne di più. Intanto, emergono nuovi dettagli e retroscena sui colloqui tra l'arbitro e le due squadre. Dopo la risposta alla panchina del Bologna: "Non è fallo perché sono arrivati entrambi insieme". Ecco le spiegazioni date dall'arbitro ai dirigenti del Bologna (Di Vaio prima e Fenucci poi), raccontate dal Corriere dello Sport:Infine c'è anche la frase detta dal IV uomo Marcenaro che, già in presa diretta ha riconosciuto che qualcosa non era andata per il verso giusto: “Se abbiamo sbagliato vi chiediamo scusa".