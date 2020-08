2









Dopo le parole rilasciate ieri a Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla anche a Il Corriere dello Sport. E oltre agli azzurri c'è ancora spazio per Sarri, Juve e mercato. A proposito...che futuro per Milik? "Se lo vogliono è sufficiente pagarlo. Altrimenti resta qui e poi bisognerà guadagnarsi la considerazione dell'allenatore. Milik è sul mercato da sempre. E' da quando lo conosco che gli chiedo di allungare il contratto. Lui mi guarda e non risponde, sembra una sfinge. Andrà via al miglior offerente, perché non farò sconti a nessuno".



SARRI - "Felice del suo scudetto? Domanda capziosa e ingiusta. Lo scudetto alla Juve in questi nove anni è diventata la normalità. Io sono contento per Agnelli. A Sarri voglio bene, rimane nel mio cuore perché ha regalato tre anni a Napoli fantastici e gli dico sempre grazie. Poi però faccio altre riflessioni e penso che fossi stato in lui avrei ragionato diversamente: restando qui magari avrebbe vinto prima lo scudetto e con me avrebbe rischiato meno di quanto sta rischiando adesso alla Juve".