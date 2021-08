Intervenuto ai microfoni di Juventus tv, il brasilianoanalizza la vittoria per 3-0 contro l'Under 23: "La squadra sta bene, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto Allegri. Abbiamo spinto per tutto il tempo e questo ci aiuta a trovare la forma migliore in vista della sfida con l'Udinese. E' una nuova stagione, lo staff è nuovo ma noi siamo gli stessi dell'anno scorso e vogliamo migliorare il risultato di una stagione fa, puntando di nuovo allo scudetto".- "l'ho scelta perché nella Juve ha una grande storia e rappresenta il lavoro, la capacità di soffrire; e queste sono gli aspetti migliori di questa società. Poi è un numero che può avere un difensore centrale, un terzino ma anche un centrocampista, che sono tutti ruoli che ho ricoperto io l'anno scorso e mi aspetto di fare quest'anno".-"Ci chiede intensità e di far girare il pallone velocemente. Quando lo perdiamo? Dobbiamo subito riconquistarlo.; sento l'affetto dei tifosi, sto bene sia a livello fisico che mentale, mi sento che posso aiutare la squadra".