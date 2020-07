Antonio Conte era arrabbiatissimo dopo il 2-2 di ieri sera contro la Roma. E in conferenza stampa non ha fatto nulla per nasconderlo: "Non riesco a rimproverare i ragazzi per quello che hanno dato e stanno facendo. Sono stati lì per provare a pareggiare fino all'ultimo minuto. I tifosi dovrebbero essere orgogliosi". Poi sbotta quando si parla del calendario: "Andate a vedere com'è strutturato il nostro e quello degli altri. Andateci... Non posso farlo io il calendario, io sono un allenatore. Ma se andate a vederlo onestamente vi accorgerete che ci sono delle anomalie importanti. Nel periodo decisivo del campionato, giochiamo sempre contro squadre che si riposano un giorno in più di noi. Qualche domanda me la faccio, il problema è che a farmele sono solo io".



PREMEDITAZIONE - "C'è premeditazione da parte di qualcuno, verso l'Inter. Io so cosa stanno facendo i ragazzi: siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo, 15 punti sulla Roma e 16 su Napoli e Milan. Vengono esaltate troppe cose in modo negative, negli ultimi dieci anni non era mai successo che si parlasse di scudetto. Se non volete vedere tutto questo, non c'è niente da fare".