Intervenuto in una lunga conferenza stampa Roccoha parlato anche della. Le sue parole:"Sulla Juventus meglio non parli, ma se tu vai a vedere le azioni per un totale di 850 milioni circa, che se togli i 700 di Ronaldo restano 150 milioni. Come hanno rovinato la povera Juventus. L'indice minimo nostro di liquidità sarà quasi il doppio del minimo e spero che questo venga inserito per essere iscritti nel campionato".