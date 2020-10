4









L'avventura alla Juventus è appena iniziata, ma il giorno della sua presentazione alla stampa Federico Chiesa è già entrato nella mentalità Juve: "Qui ogni pallone è più pesante e c'è più responsabilità. Bisogna scegliere la cosa giusta al momento giusto, essere determinante e concretizzare al massimo tutte le occasioni che capitano - ha detto a Sky Sport - Questa è una cosa che devo migliorare e sono qui per farlo. Nell'ultima partita il mister mi ha detto che avrei giocato a sinistra. Nella gara di Crotone invece, durante la riunione tecnica, mi ha detto giochi a destra. Io sono a sua disposizione e non ho preferenze: posso giocare sia da una parte che dall'altra, dove mi mette sto. A sinistra posso rientrare e vedere più campo, giocando dall'altra parte sono più propenso ad andare a fare il cross o l'assist; ma in tutte e due le situazioni di gioco si possono creare occasioni pericolose". MOMENTO NO - "Stiamo vivendo un momento difficile dal punto di vista dei risultati, siamo una squadra in costruzione e vogliamo imporre in campo il nostro gioco e la nostra mentalità attaccando la profondità e facendo possesso palla come ci dice il mister. Mancano i risultati, ma sia io che tutta la squadra, il mister e la società siamo fiduciosi che arriveranno".