Giorgio Chiellini, oltre ad affiancare il c.t. azzurro Roberto Mancini nella conferenza stampa pre-Belgio, ha parlato anche a Sky Sport: "Sto meglio, mi sono allenato con la squadra e tutto prosegue nel modo giusto. Sono contento di essere di nuovo a disposizione. Titolare? Dipende dal mister che deciderà dopo gli allenamenti. L'Italia ha avuto un percorso di crescita che ci ha portato ad arrivare qua con tanta convinzione e consapevolezza. In questi Europei abbiamo sorpreso qualche scettico che nutriva dubbi su di noi. Lo stesso Mancini, due-tre anni fa, fu il primo a crederci ciecamente e inculcarcelo in testa fin da quel momento. Noi siamo contenti e andiamo avanti facendo ciò che sappiamo con gran leggerezza".

COME SI BATTE IL BELGIO? - "Cercare di sbagliare meno possibile, i dettagli fanno la differenza e piccoli errori possono capovolgere partite che sembravano a senso unico. L'attenzione sarà importantissima, dopodiché bisogna fare il nostro gioco contro un avversario di enorme qualità, anche se abbiamo le armi per far male".

DUELLO CON LUKAKU - "Romelu viene da una stagione strepitosa nella quale è cresciuto e maturato in maniera impressionante. Lui, Benzema, Kane e Lewandowski se la giocano tra grandi numeri 9, la sua stagione è stata da top e dovremo stare molto attenti".