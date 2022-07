Massimiliano Allegri, Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Alex Sandro e Manuel Locatelli tutti allo stadio per Giorgio, per il suo debutto casalingo a Los Angeles. E l'ex capitano a Tuttosport racconta: "Mi hanno riempito di messaggi, dopo. "Giorgio che hai fatto?", "Giorgio ma quel tiro da dove ti è uscito?". La verità è che ero lì, ho ricevuto palla e avevo spazio. Mi toccava tirare per forza. Credo che se avessi fatto quel gol mi sarebbero venuti ad abbracciare non solo i miei compagni della Lafc ma anche i miei ex compagni bianconeri! Sono contento che ci fossero, sono contento che si siano divertiti e in generale che abbiano capito la mia scelta. Alla Juventus ho dato tutto, ma la mia esperienza era arrivata alla fine e volevo provare altro. Li ho trovati bene. Ho visto energie nuove, facce nuove. In fondo credo che un po' la mia uscita servisse anche a quello. La stagione sarà lunga e sarà difficile, però ci sono tutte la condizioni per far bene.: di solito si punta al campionato e a una Coppa io sarei felice del titolo per noi e lo scudetto per i bianconeri. Qui la stagione finisce a novembre, quindi loro hanno molto più tempo per andare avanti. Ora possono tifare loro per me e a novembre io continuerò a tifare per loro fino all'estate".