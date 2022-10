A Striscia la notizia questa sera andrà in onda la seconda parte della consegna del Tapiro d’Oro ad Antonioda parte di Valerio Staffelli: "deve andare via, perché non è buono: quando ha vinto aveva 50 campioni, ora che deve dare qualcosa in più lui questi sono i risultati. Non è capace. Dovrebbe fare un passo indietro, ma dubito che rinunci ai soldi».Su Cristiano Ronaldo: "Sono tre anni che è finito, va a uno all’ora. Ora si rifiuta anche di giocare. Non capisco perché con tutti quei soldi non si decida a mollare tutto e andare in vacanza con la sua bella famiglia".