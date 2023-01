Antonioha commentato le parole di Massimilianoalla Bobo Tv, soffermandosi sulla Juve: "Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che è l’obiettivo minimo. È una bugia, mi fa schifo sentirla. La Juve è tornata a fare cosa? A fare schifo. Può anche vincere il campionato ma me ne sbatto. Per gli incompetenti ha in mano la situazione e la squadra ma la gente capisce”.