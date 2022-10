Antonioha parlato in diretta alla BoboTv commentando così il momento della Juve: "In Champions l'ha accantonato e ha messo Rugani, che l'ultima gara l'ha giocata due mesi fa. Non possono essere un alibi le assenze, hai giocato col Maccabi Haifa che in Serie A fa fatica a salvarsi. La Juventus tra gli acquisti di gennaio e poi quelli estivi ha speso più di 200 milioni di euro, ha un monte-ingaggi clamorosi e parli degli assenti? Ma di cosa stiamo parlando? La squadra non lo sopporta più, parliamoci chiaro. E' finita, ma dovevano mandarlo via già dopo il Villarreal. La cosa più brutta e inconcepibile è che ha ancora la presunzione quando va a parlare, lo fa con spocchia. Sta facendo schifo da un anno e mezzo, ma di cosa parla? A ottobre è già fuori da tutto. Lui deve tornare indietro, farsi un bagno d'umiltà e ricominciare a studiare. Se la Juve continua così non arriva nemmeno tra le prime quattro... Io dico che allenatori ce ne sono, Gallardo o Tuchel. Non posso pensare che Vlahovic, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Paredes siano questi.".