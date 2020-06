A Milan TV, Calhanoglu è andato ancora pesante su Juve-Milan: "L’arbitro doveva andare a vedere al VAR anche l’azione di Rebic se è andato a rivedere il tocco di mano di Conti. Complimenti ai miei compagni per la prestazione, in 10 non era facile. È difficile dire qualcosa, sono arrabbiato perché volevo vincere, per noi la Coppa Italia era importante. Ora mancano 12 partite e dobbiamo guardare avanti. Siamo in buona condizione, in 10 vs 11 abbiamo tenuto bene, non era facile. Mancavano anche tre giocatori importanti, con loro sarebbe stata un’altra partita. Dobbiamo guardare avanti ma oggi siamo arrabbiati".