1









Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato anche ai microfoni di Juventus Tv, in merito agli avvenimenti che hanno portato a non disputare Juve-Napoli: “Si è creata un po’ di confusione, in realtà è una situazione abbastanza lineare. Nel caso di una positività all’interno del gruppo squadra si applica il protocollo della Federazione che rimanda ad una circolare del Ministero della Salute che è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico. Quindi, quando si individua una positività si deve immediatamente isolare tutto il gruppo squadra, metterlo nella cosiddetta bolla di isolamento fiduciario concordato con la Asl, nel nostro caso il JTC, in altri casi in altre strutture concordate con la Asl di competenza, così facendo l’attività normale della squadra va avanti, ci si allena si giocano le partite anche in trasferta, ed esattamente quello che ieri il dottor Stefanini ha fatto non appena appresa la notizia della positività di due persone all’interno del gruppo squadra. Ha richiamato tutti, si sono trovati al JTC e hanno passato la serata e la giornata di oggi rispettando in maniere puntuale ogni indicazione di questo protocollo, che ci permette di proseguire l’attività anche nel caso in cui spunti una positività all’interno del gruppo squadra”. RISCHI PER IL FUTURO - “Adesso faremo delle valutazioni. Chiaramente la situazione dispiace, perché preferiamo che le partite si giochino, si vivano e si vincano. Da qui in avanti ci sarà molto probabilmente una riflessione e una revisione sul protocollo e in base anche a quelle che saranno le decisioni del Giudice Sportivo, una serie di azioni legali da una e dell’altra parte. Noi da questo punto di vista siamo estranei, terza parte, in quanto gli organizzatori della competizione è la Lega, delegata dalla Federazione. Loro ci hanno detto giustamente, a mio avviso, stasera la partita si gioca e quindi siamo qua con tutti i servizi compreso l’antidoping”.