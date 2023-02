Nella lunga intervista concessa al Telegraf, oltre a parlare della Superlega, non risparmiando duri attacchi alla UEFA e a Ceferin, l'ex presidente della Juve ha commentato anche la sua squalifica: "La sospensione mi è stata imposta dalla Federazione italiana dopo aver studiato l'indagine del Dipartimento di Giustizi"A causa di un'indagine penale che mi riguarda personalmente. Non posso dire molto su questo perché il caso è in corso. La prima udienza preliminare è il 27 marzo. Lì si deciderà se il caso si fermerà o meno. Non voglio che la Juventus si faccia carico di questo peso per tutto questo tempo.Inoltre, sono libero di difendermi in tribunale da qualsiasi accusa".