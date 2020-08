3









Andrea Agnelli parla a Juventus tv dopo la vittoria contro il Lione costata però l'eliminazione dalla Champions League: "Serata amara, che ci lascia con un'aria di delusione. La Champions è un obiettivo, lo dico da anni. E' un obiettivo che condividiamo con altre squadre ma uscire contro un avversario che quando è stato sorteggiato non ricordo nessuno aver versato una lacrima, lascia delusione in tutti noi.



STAGIONE - "Dobbiamo guardare gli obiettivi, i principali due erano campionato e Champions. Da un lato risultato storico, in 100 anni prima di noi non era mai successo e fatico a pensare che nei 100 anni dopo possa accadere ancora, che qualcuno vinca 9 scudetti di fila. Risultato straordinario, la Champions l'abbiamo descritta. Il tutto in un contesto molto molto duro, per tutti. In particolar modo per noi che abbiamo cambiato così tanto l'estate scorsa. Come ho avuto modo di ricordare: 13 membri dello staff, incluso Maurizio, sono cambiati. Le dinamiche di uno spogliatoio sono fatti da conoscenza reciproca, segni di intendimento e ricostruire, quando si cambia così tanto, quel tipo di automatismi, non è evidente. In questo contesto non evidente, arrivare ad un risultato come il nono scudetto consecutivo è straordinario ma il risultato di questa sera lascia me, i tifosi e noi tutti delusi"